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Зерно в мире дорожает из-за подрыва Каховской ГЭС

Вторник, 6 июня 2023, 12:39 - Экономическая правда

Цены на пшеницу отреагировали на подрыв Каховской ГЭС, и за утро, 6 июня, продемонстрировали рост на 3%.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Barchart Trader, отслеживающего рыночные данные в режиме реального времени.

Пшеница по состоянию на єтот момент стоит около $6,4 за бушель.

 
barchart.com

"Пшеница пошла вверх на 3% - вот как рынки отреагировали на подрыв Каховской ГЭС", - прокомментировал вице-президент по экономическому образованию, доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

По мнению эксперта, рынки вошли в состояние ожидания эскалации.

Напоминаем:

Утром, 6 июня, Оперативное командование "Юг" сообщило, что российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию.

зепно аграрный рынок ГЭС
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