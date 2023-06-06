Зерно в мире дорожает из-за подрыва Каховской ГЭС
Вторник, 6 июня 2023, 12:39 -
Цены на пшеницу отреагировали на подрыв Каховской ГЭС, и за утро, 6 июня, продемонстрировали рост на 3%.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Barchart Trader, отслеживающего рыночные данные в режиме реального времени.
Пшеница по состоянию на єтот момент стоит около $6,4 за бушель.
"Пшеница пошла вверх на 3% - вот как рынки отреагировали на подрыв Каховской ГЭС", - прокомментировал вице-президент по экономическому образованию, доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский.
По мнению эксперта, рынки вошли в состояние ожидания эскалации.
Напоминаем:
Утром, 6 июня, Оперативное командование "Юг" сообщило, что российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию.