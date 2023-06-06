Искусственный интеллект грозит "значительными перебоями" на рынках труда – МВФ

В Международном валютном фонде (МВФ) предупредили о риске "существенных сбоев на рынке труда", вызванных генеративным искусственным интеллектом, и призвали политиков быстро разработать правила, которые будут регулировать эту новую технологию.

Об этом в интервью Financial Times заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

По ее словам, прорывы в области ИИ, особенно те, что базируются на больших языковых моделях, таких как ChatGPT, могут повысить производительность и экономический рост. Но она предупредила, что риски являются "очень большими".

"Существует огромная неопределенность, но это не означает, что мы можем позволить себе роскошь ждать и думать о политике, которую мы будем внедрять в будущем", - сказала Гопинат.

"Нам нужны правительства, нам нужны институты и нам нужны политики, чтобы быстро двигаться на всех фронтах, с точки зрения регулирования, а также с точки зрения подготовки к, вероятно, значительным потрясениям на рынках труда", - добавила она.

Комментарии Гопинат относительно искусственного интеллекта следуют за предупреждениями о том, что новая технология может привести к общественным потрясениям, если работники массово потеряют работу, отмечает FT.

Гопинат говорит, что автоматизация производства за последние десятилетия стала предостережением после того, как экономисты ошибочно спрогнозировали, что большое количество работников, уволенных с автомобильных конвейеров, найдут лучшие возможности в других отраслях.

"Урок, который мы усвоили, заключается в том, что это было очень плохое предположение", - сказала она. "Для стран было важно обеспечить, чтобы люди, которые остались без работы, были действительно заняты продуктивным трудом", - заявила Гопинат.

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Экономическая правда