Энергосистема работает стабильно несмотря на подрыв Каховской ГЭС - Укрэнерго
Несмотря на подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения энергосистема Украины работает стабильно, проводится оценка рисков.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Оператор напоминает, что гидроэлектростанция с первых дней большой войны оккупирована и была заминирована россиянами. С ней потеряна технологическая связь, а выдача мощности на подконтрольную территорию Украины не осуществлялась.
Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях, поэтому в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию.
Укрэнерго призывает потребителей в течение дня распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток.
В результате обстрелов повреждены сети облэнерго на Херсонщине, Харьковщине, Сумщине, а также в Донецкой области.
В Киевской области также есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков вражеских снарядов. Бригады облэнерго восстанавливают сети везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Новых повреждений в магистральных сетях нет.
Утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы продолжается импорт из Словакии. Вечером импорт и экспорт отсутствуют.