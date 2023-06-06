Энергосистема работает стабильно несмотря на подрыв Каховской ГЭС - Укрэнерго

Несмотря на подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения энергосистема Украины работает стабильно, проводится оценка рисков.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Оператор напоминает, что гидроэлектростанция с первых дней большой войны оккупирована и была заминирована россиянами. С ней потеряна технологическая связь, а выдача мощности на подконтрольную территорию Украины не осуществлялась.

Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях, поэтому в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию.

Укрэнерго призывает потребителей в течение дня распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток.

В результате обстрелов повреждены сети облэнерго на Херсонщине, Харьковщине, Сумщине, а также в Донецкой области.

В Киевской области также есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков вражеских снарядов. Бригады облэнерго восстанавливают сети везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Новых повреждений в магистральных сетях нет.

ВІДЕО ДНЯ

Утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы продолжается импорт из Словакии. Вечером импорт и экспорт отсутствуют.





