Новый директор Twitter приступила к работе на должности

Новый главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино приступила к работе на должности, примерно через месяц после того, как владелец Twitter Илон Маск объявил о ее назначении.

Об этом пишет Reuters.

"Это произошло - первый рабочий день!", - написала Яккарино в Twitter в понедельник.

"Яккарино, бывшая руководительница рекламного отдела NBCUniversal, возглавляет Twitter в то время, когда соцсеть пытается остановить резкое падение доходов от рекламы", - напоминает агентство.

Маск, который занимает должность генерального директора с момента выкупа Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре прошлого года, ранее заявлял, что Яккарино поможет создать "приложение обо всем".

Бывший исполнительный директор NBCUniversal Джо Бенарроч также присоединился к Twitter в понедельник.

Напомним:

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В прошлом месяце Маск заявил, что нашел нового генерального директора для компании - Линду Яккарино. Владелец Twitter добавил, что Яккарино начнет работу через шесть недель.

Маск также заявил, что будет продолжать участвовать в работе платформы в качестве исполнительного председателя и главного технического директора.

Экономическая правда