Подрыв Каховской ГЭС: в каких городах проблемы с водоснабжением

Вследствие подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции проблемы с подачей воды наблюдаются в некоторых городах Днепропетровской области, но на водоснабжении Киева это никак не скажется.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные "Киевводоканала".

"В результате подрыва дамбы гидроэлектростанции многие населенные пункты Херсонской области под угрозой затопления, а в других есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области. Подрыв плотины Каховской ГЭС на водоснабжении Киева никоим образом не скажется", - говорится в сообщении.

В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной.

"Все гидротехнические сооружения столицы работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Столица продолжает обеспечиваться водой бесперебойно и в полном объеме", - отметили в КГГА.

Напоминаем:

Утром, 6 июня, Оперативное командование "Юг" сообщило, что российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию.

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В результате подрыва российскими оккупантами машинного зала изнутри, Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Впоследствии в Херсонской ОВА сообщили, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.