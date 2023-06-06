Нефть дешевеет после роста накануне: причины

Цены на нефть снизились утром во вторник после роста накануне, поскольку беспокойство относительно глобального экономического фона перевесило беспокойство относительно предложения, которое возникло после того, как Саудовская Аравия объявила о крупнейшем за последние годы сокращении добычи.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 51 цент до 76,20 долл за баррель к 05:06 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 54 цента до 71,61 доллара за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 2,60 долл а американская нефть - на 3,30 долл после того, как Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер, заявила на выходных, что ее добыча сократится на 1 млн баррелей в сутки - до 9 млн баррелей в сутки в июле. Однако, к концу дня цены на нефть откатились к более скромному росту.

"Цены на нефть все еще находятся на "медвежьем" рынке, и мы видим, что некоторые развитые экономики уже начали входить в рецессию, как, например, Германия", - говорит аналитик CMC Markets Леон Ли.

Участники рынка ожидают, повысит ли ФРС США процентные ставки в июне или оставит их на прежнем уровне, а также, что покажут майские данные по торговле Китая в среду относительно спроса во втором крупнейшем потребителе нефти в мире.

Повышение процентных ставок со стороны ФРС может сдержать спрос на энергоносители, хотя некоторые аналитики утверждают, что потребление будет высоким. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС приостановит повышение процентных ставок в этом месяце, составляет 77%.

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Ожидается, что спрос по-прежнему будет положительным драйвером рынка после публикации последних экономических данных, поскольку США не находятся в рецессии, а в Европе все хорошо, сказал директор по исследованиям Rystad Energy Клаудио Галимберти.

И хотя Китай имеет дело с новой волной COVID-19, которая временно ограничивает движение транспорта, он скоро восстановится, сказал он.

Экономическая правда