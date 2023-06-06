СБУ открыла уголовное дело из-за подрыва Каховской ГЭС

Служба безопасности открыла уголовное производство по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС по двум статьям: нарушение законов и обычаев войны и экоцид.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина должна привлечь к ответственности не только российское руководство, но и рядовых исполнителей.

"Взорвав плотину Каховской ГЭС, российская федерация окончательно доказала, что является угрозой для всего цивилизованного мира. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И оно обязательно за это ответит - и на поле боя, и в международных судах", - заявил он.

Сейчас следователи Службы безопасности вместе с сотрудниками Министерства внутренних дел и Офиса Генерального прокурора проводят первоочередные следственные и процессуальные действия в Херсонской области.

Отдельно СБУ совместно с представителями Министерства энергетики и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов устанавливают детальные обстоятельства подрыва плотины врагом.

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Напоминаем:

В результате подрыва российскими оккупантами машинного зала изнутри, Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию.

В Херсонской ОГА сообщили, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.





