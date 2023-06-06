Курс валют 6 июня: гривня несколько ослабла на "черном" рынке

Во вторник, 6 июня, гривня несущественно ослабла на "черном" рынке, в банках - несколько выросла.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,09 - 37,23 грн против котировок в 36,97 - 37,18 в понедельник.

На это же время "черный" курс евро составлял 40,07 - 40,26 грн против курса 40,03 - 40,31 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 36,9 - 37,35 грн (курс на 5 июня - 36,975 - 37,45 грн);

Евро - 39,8 - 40,45 грн (курс на 5 июня - 39,8 - 40,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 36,73 - 37,23 грн;

Ощадбанк - 36,57 - 37,57 грн;

Укрэксимбанк - 36,75 - 37,65 грн;

Райффайзен - 36,8 - 37,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.

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