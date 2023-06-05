В ЕС предлагают маркировать контент, созданный искусственным интеллектом

Европейская комиссия в понедельник предложила обязать технологические компании вроде Google, Facebook и TikTok маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, чтобы помочь пользователям выявлять дезинформацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Требования о борьбе с дезинформацией предусмотрены в новом Акте о цифровых услугах, который вступит в силу в конце августа, но Еврокомиссия предлагает ввести маркировку созданного искусственным интеллектом контента уже сейчас.

"Участники (Кодекса ЕС о дезинформации. – Ред.), предоставляющие услуги, которые потенциально могут распространять дезинформацию, созданную искусственным интеллектом, должны в свою очередь внедрить технологии для распознавания такого контента и четко обозначать его для пользователей", – заявила вице-президент ЕК по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

Она также предлагает, чтобы компании вроде Microsoft и Google создали защитные механизмы для своих сервисов с использованием искусственного интеллекта, чтобы ими не пользовались злоумышленники.

Текст, видео и аудио, созданные и измененные инструментами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT и DALL-E, все больше распространяются в интернете.

Крупные онлайн-платформы и поисковые системы, такие как Meta, Twitter и TikTok, должны будут маркировать созданные или измененные изображения, аудио и видео, известные как дипфейки, уже к 25 августа в соответствии с Актом о цифровых услугах ЕС под угрозой многомиллионных штрафов.

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Между тем Европейский парламент настаивает на том, чтобы аналогичное правило применялось ко всем компаниям, генерирующим контент с искусственным интеллектом, в рамках будущего Акта об искусственном интеллекте, который может вступить в силу уже в 2025 году.

Европейская правда