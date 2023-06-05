УЗ изменит курсирование поездов в Карпаты из-за ремонта пути

"Укрзализныця" заявила, что в июне начинается капитальный ремонт пути на перегоне Яремче - Микуличин, что в период с 11 по 23 июня повлияет на графики и маршруты курсирования пассажирских поездов, которые проходят по этому участку.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, поезд №55/56 Киев - Рахов не будет курсировать из Киева с 11 по 15 июня, а также с 18 по 22 июня, а из Рахова - с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.

Поезда №95/96 Киев - Рахов - Киев, №6/5 Запорожье - Ясиня - Запорожье, №15/16 Харьков - Ясиня - Харьков будут в определенные даты ограничены до Ивано-Франковска.

Поезда №26/25 Одесса - Рахов, №235/236 Одесса - Рахов и №130/129 Кременчуг - Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта в определенные даты будут ограничены до Черновцов.

При этом поезд №357/358 Киев - Ворохта будет ограничен в определенные даты до станции Коломыя.

Все работы, которые будут влиять на движение пассажирских поездов, планируют завершить до 24 июня.

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Экономическая правда