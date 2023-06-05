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В "Укрпочте" предупредили о мошеннической схеме под видом сообщений от компании

Понедельник, 5 июня 2023, 14:58 - Анастасия Жарикова

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" сообщил о мошеннической схеме по похищению личных и платежных данных под видом сообщений от почты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В последнее время некоторые из вас получили смс такого характера: "Из-за отсутствия адреса Ваша посылка не может быть доставлена. Вы можете обновить адрес и сделать новый запрос на доставку по ссылке…". Это сообщение было разослано мошенниками, которые использовали бренд АО "Укрпочты", - говорится в сообщении.

С помощью сайтов, указанных в сообщении, мошенники незаконно могут получать ваши персональные и финансовые данные, включая ФИО, номера телефонов и номера карт и как следствие незаконно завладеть средствами.

В компании также опубликовали перечень мошеннических сайтов:

 
Укрпошта

"Если вы получили подозрительное уведомление, ни в коем случае не переходите по ссылке, указанной в сообщении", - добавили в Укрпочте.

В случае получения уведомления такого характера, а также по любым вопросам клиентов Укрпочты попросили обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 300 545, по электронному адресу ukrposhta@ukrposhta.ua или к официальным каналам Укрпочты в социальных сетях.

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"Обращаем ваше внимание на то, что единственным официальным сайтом АО Укрпочта является https://www.ukrposhta.ua", - добавили в национальном операторе.

Экономическая правда

Укрпочта мошенничество
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