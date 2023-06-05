Россияне во время одной из атак частично разрушили здание табачной фабрики "Империал Тобакко" - Forbes

В ходе массированной российской атаки на Киев в ночь на 28 мая пострадало здание табачной фабрики международной компании "Империал Тобакко".

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По их данным собеседников издания, разрушена по меньшей мере одна стена в торцевой части фабрики.

В пресс-службе "Империал Тобакко" отказались от предоставления комментариев.

По данным Forbes, в результате разрушений на предприятии никто не пострадал.

28 мая враг выпустил по Киеву около 40 крылатых ракет и ударных БПЛА. Один из взрывов произошел в Голосеевском районе столицы, где находится предприятие.