У украинцев снова будут проверять счетчики: до когда это нужно сделать

В Украине возобновлена поверка бытовых счетчиков воды, тепла и газа.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №440, которое было принято еще 7 апреля 2022 года, но вступило в силу только 4 июня.

Как следует из текста документа, граждане, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны это сделать "в течение трех месяцев после окончания отопительного периода".

Исключение составляют граждане, проживающие на временно оккупированных территориях. Для них продолжают действовать нормы о приостановлении поверки счетчиков на период военного и чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Кроме того, для граждан, проживающих в зонах возможных или активных боевых действий, сроки поверки счетчиков откладываются на период шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий. Перечень таких территорий, как известно, утверждаются Минреинтеграции.

Напомним:

В апреле 2022 года поверки средств измерительной техники в Украине были остановлены на все время действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения.

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Это предусматривало постановление Кабинета министров "Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного положения" от 5 апреля 2022 года. Однако это постановление также утратило свою силу с 4 июня 2023 года.