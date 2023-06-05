Гражданская авиация в мире восстанавливается: IATA вдвое улучшила прогноз

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) улучшила свой прогноз прибыли авиационной отрасли в 2023 году вдвое - с 4,7 млрд долл до 9,8 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Ожидается, что чистая прибыль авиационной отрасли достигнет 9,8 млрд долл. в 2023 году, что более чем вдвое превышает предыдущий декабрьский прогноз в 4,7 млрд долл. Общие доходы отрасли вырастут на 9,7% в годовом исчислении до 803 млрд долл. Это впервые с 2019 года (838 млрд долл), когда доходы отрасли превысят отметку в 800 млрд долл.

Пассажиропоток также восстанавливается - в этом году авиаперелеты совершат около 4,35 миллиарда человек, что приближается к 4,54 миллиарда в 2019 году. Зато объемы грузоперевозок ожидаются на уровне 57,8 млн тонн - ниже 61,5 млн тонн, перевезенных в 2019 году, что связано с резким замедлением объемов международной торговли.

"Росту доходности способствуют несколько позитивных событий. Китай снял ограничения из-за COVID-19 раньше, чем ожидалось. Доходы от грузовых перевозок остаются выше допандемического уровня, хотя объемы не выросли. Что касается расходов, то наблюдается некоторое облегчение. Цены на авиационное топливо, хотя и остаются высокими, но в первой половине года снизились", - объясняет гендиректор ИАТА Вилли Волш.

В то же время экономическая и геополитическая среда создает несколько рисков для прогноза. Прежде всего, разные страны разными темпами борются с инфляцией. Более раннее или более низкое завершение повышения учетных ставок центробанков может стимулировать рынки к лучшему прогнозу на конец года.

При этом риск рецессии остается. Если рецессия приведет к сокращению рабочих мест, перспективы отрасли могут ухудшиться.

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