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С начала войны бизнес привлек более 113 миллиардов по программе доступных кредитов

Понедельник, 5 июня 2023, 12:39 - Анастасия Жарикова

За прошедшую неделю бизнес привлек 365 льготных кредитов в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" на 1,4 миллиарда гривен, с начала войны сумма кредитов составляет более 113 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На прошлой неделе банки государственного сектора заключили 245 кредитных договоров на сумму 0,68 млрд. гривен.

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнесы получили от уполномоченных банков 62 963 кредита на общую сумму 202,86 млрд грн. За период действия военного положения в Украине – 28 141 кредитов на 113,2 млрд грн.

Из них средства распределили следующим образом:

  • 3,34 млрд грн – на инвестиционные цели;
  • 7,64 млрд грн – как антикризисные кредиты;
  • 4,26 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 31,6 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 56,42 млрд грн – на антивоенные цели.
 
Минфин

Экономическая правда

кредиты Минфин бизнес
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