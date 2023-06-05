С начала войны бизнес привлек более 113 миллиардов по программе доступных кредитов

За прошедшую неделю бизнес привлек 365 льготных кредитов в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" на 1,4 миллиарда гривен, с начала войны сумма кредитов составляет более 113 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На прошлой неделе банки государственного сектора заключили 245 кредитных договоров на сумму 0,68 млрд. гривен.

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнесы получили от уполномоченных банков 62 963 кредита на общую сумму 202,86 млрд грн. За период действия военного положения в Украине – 28 141 кредитов на 113,2 млрд грн.

Из них средства распределили следующим образом:

3,34 млрд грн – на инвестиционные цели;

7,64 млрд грн – как антикризисные кредиты;

4,26 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

31,6 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

56,42 млрд грн – на антивоенные цели.

Минфин

Экономическая правда