С начала войны бизнес привлек более 113 миллиардов по программе доступных кредитов
Понедельник, 5 июня 2023, 12:39 -
За прошедшую неделю бизнес привлек 365 льготных кредитов в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" на 1,4 миллиарда гривен, с начала войны сумма кредитов составляет более 113 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
На прошлой неделе банки государственного сектора заключили 245 кредитных договоров на сумму 0,68 млрд. гривен.
С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнесы получили от уполномоченных банков 62 963 кредита на общую сумму 202,86 млрд грн. За период действия военного положения в Украине – 28 141 кредитов на 113,2 млрд грн.
Из них средства распределили следующим образом:
- 3,34 млрд грн – на инвестиционные цели;
- 7,64 млрд грн – как антикризисные кредиты;
- 4,26 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 31,6 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 56,42 млрд грн – на антивоенные цели.
Экономическая правда