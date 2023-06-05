Украина как импортирует, так и экспортирует электроэнергию в течение дня

В энергосистеме отсутствует дефицит, потребности потребителей полностью обеспечены - утром и частично днем Украина экспортирует электроэнергию, при этом днем также и импортирует ее.

Об этом сообщает оператор Укрэнерго, Министерство энергетики.

Ночью, утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы продолжается импорт из Словакии. Вечером как импорт, так и экспорт отсутствует.

В воскресенье Украина экспортировала электроэнергию в Молдову (340 МВт*ч), а коммерческий импорт из Словакии и Молдовы составил 6,2 тыс МВт*ч.

РФ продолжает обстреливать приграничные и прифронтовые территории. Получают повреждения сети облэнерго, в том числе в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, а также в Сумской и Херсонской областях. Энергетики восстанавливают сети, где позволяет ситуация с безопасностью. Новых повреждений в магистральных сетях не было.

Сейчас из-за обстрелов без света остались более 20 тысяч потребителей в Сумской и Донецкой областях. В Донецкой области обесточены 35 населенных пунктов, без света остались 13,2 тыс. потребителей. Также из-за обстрелов в Сумской области отключено 7,7 тыс. абонентов.

Продолжается ремонтная кампания на всех энергообъектах, поврежденных во время российских атак по энергосистеме. Объем и сложность нанесенных повреждений требуют значительных ресурсов и времени. Также завершается половодье, что вскоре повлияет на уменьшение производства электроэнергии на гидроэлектростанциях.

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Поэтому Укрэнерго призывает распределять использование электроэнергии в течение дня и переносить пользование мощными приборами с вечерних пиковых часов на другие периоды суток.