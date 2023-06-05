Курс валют 5 июня: гривня подорожала, но только в банках
Понедельник, 5 июня 2023, 09:54 -
В понедельник, 5 июня, курс гривни в кассах банков укрепился как против доллара, так и евро, зато на "черном" рынке гривна подешевела против доллара.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 36,97 - 37,18 грн против котировок в 36,74 - 37,25 в пятницу. Курсовой спред сузился, и продать валюту стало дороже.
На это же время "черный" курс евро составлял 40,03 - 40,31 грн против курса 40,1 - 40,38 грн за евро в пятницу.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 36,975 - 37,45 грн (курс на 2 июня - 37,05 - 37,5 грн);
- Евро - 39,8 - 40,5 грн (курс на 2 июня - 40,0 - 40,58 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 36,85 - 37,35 грн;
- Ощадбанк - 36,7 - 37,7 грн;
- Укрэксимбанк - 36,8 - 37,5 грн;
- Райффайзен - 36,9 - 37,35 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.
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