Курс валют 5 июня: гривня подорожала, но только в банках

В понедельник, 5 июня, курс гривни в кассах банков укрепился как против доллара, так и евро, зато на "черном" рынке гривна подешевела против доллара.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 36,97 - 37,18 грн против котировок в 36,74 - 37,25 в пятницу. Курсовой спред сузился, и продать валюту стало дороже.

На это же время "черный" курс евро составлял 40,03 - 40,31 грн против курса 40,1 - 40,38 грн за евро в пятницу.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 36,975 - 37,45 грн (курс на 2 июня - 37,05 - 37,5 грн);

Евро - 39,8 - 40,5 грн (курс на 2 июня - 40,0 - 40,58 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 36,85 - 37,35 грн;

Ощадбанк - 36,7 - 37,7 грн;

Укрэксимбанк - 36,8 - 37,5 грн;

Райффайзен - 36,9 - 37,35 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.