С 5 июня еЧерга будет отменять запись с ложными данными

С 5 июня за внесение ложных данных в электронную очередь пересечения границы "еЧерга" система будет отменять запись.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в Facebook.

Ведомство отмечает, что одной из распространенных проблем является внесение в систему недостоверных данных с целью стать в еЧергу раньше, чем это предусмотрено правилами, а именно - записать машину в еЧергу без груза, но впоследствии ее загрузить.

"Мы решили эту проблему: если запись в еЧергу сделана на машину без груза, а позже ее загрузили, то система отменит такую запись", - говорится в сообщении.

Новый механизм начинает применяться с понедельника, 5 июня, и будет действовать постоянно.

Теперь "еЧерга" будет сравнивать список пустых грузовиков с базой таможенных деклараций. Грузовики, к которым после регистрации в еЧерге будут обнаружены таможенные декларации, будут отмечены в системе специальной пометкой и впоследствии удалены.

В ведомстве рекомендуют уже отменить очередь и записаться в нее с корректными данными о грузе тем, кто сейчас зарегистрировал пустую машину, но планирует пересекать границу с грузом.

ВІДЕО ДНЯ

"Внимательно следите за ориентировочным временем пересечения границы если вы сейчас в еЧерге. Движение очередей может существенно ускориться", - отмечают в Укртрансбезпеці.

Напомним:

Электронная очередь для пересечения границы "еЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска.