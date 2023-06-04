ЕС не поддержал идею заставить крупные технологические компании финансировать развертывание 5G

Большинство стран ЕС отклонили предложение европейских телекоммуникационных операторов заставить крупные технологические компании, такие как Google, помочь в финансировании развертывания 5G и широкополосной связи в регион.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на встрече с руководителем отрасли ЕС Тьерри Бретоном в Люксембурге в четверг министры телекоммуникаций из 18 стран либо отклонили предложенный сбор за пользование сетью для технологических компаний, либо потребовали провести исследование о необходимости и влиянии такой меры.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica и Telecom Italia хотят, чтобы Big Tech взяли на себя часть расходов на сеть на том основании, что их данные и контент составляют значительную часть сетевого трафика.

Однако Google, Apple, материнская компания Facebook Meta, Netflix, Amazon и Microsoft отвергли идею сбора, заявив, что они уже инвестируют в цифровую экосистему.

Европейские министры телекоммуникаций сослались на отсутствие анализа последствий сетевого сбора, отсутствие дефицита инвестиций и риск того, что крупные технологии переложат дополнительные расходы на потребителей.

Они также предупредили о потенциальном нарушении правил "сетевого нейтралитета" ЕС, которые требуют равного отношения ко всем пользователям, а также о возможных барьерах для инноваций и снижении качества продукции.

ВІДЕО ДНЯ

Агентство отмечает, что с критикой сетевого сбора выступили Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Мальта, Нидерланды и Финляндия.

Однако Франция, Греция, Венгрия, Италия, Испания и Кипр были среди 10 стран, которые поддержали идею.

Польша, Португалия и Румыния или заняли нейтральную позицию, или не определились, но еще один человек сказал, что они выступают за введение платы за пользование сетью.

Экономическая правда.