НБУ на межбанке продал из резервов более 468 миллионов долларов

За неделю с 29 мая по 2 июня Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 468,95 млн долларов и купил 11,93 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 468,95 млн долларов - несколько больше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 442,36 млн. При этом регулятор купил 11,93 млн долларов против покупки 10,15 млн долл неделей ранее.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 10,747 млрд долларов и купил 131 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Экономическая правда.