Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в РФ упали до уровня 2013 года

Продажи A-брендов смартфонов, самых дорогих гаджетов Apple и Samsung, в штучном выражении в РФ опустились до 25% от общего объема рынка.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные сети "М.Видео-Эльдорадо".

Отмечается, что еще в 2021 году продажи флагманских устройств этих брендов в денежном выражении достигали 70%.

К сегменту A-брендов "М.Видео-Эльдорадо" не относит флагманы китайских производителей смартфонов.

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"И если в штуках продажи Apple и Samsung составляют лишь четверть всех продаж смартфонов, то по деньгам они занимают около 50% от всего рынка смартфонов. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 году", - отметил собеседник газеты.

Он назвал нынешние показатели историческим минимумом.

Похожие данные предоставили газете по продажам флагманских смартофонов Apple и Samsung предоставили также сети Ozon, "Билайн" и Tele2. Падение доли Apple и Samsung подтверждают и в сети "F+ tech | Марвел".

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При этом падение продаж iPhone российские ритейлеры связывают с отключением ряда функций из-за санкций, а падение интереса к Samsung - с отсутствием маркетинговой активности бренда и подорожанием новых моделей из-за необходимости завозить их в страну по "серым схемам".

Экономическая правда