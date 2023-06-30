Минцифра станет центральным госорганом в телеком-сфере

Кабинет министров поддержал расширение полномочий Минцифры - министерство станет центральным госорганом в телеком-сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что это позволит еще эффективнее развивать связь и интернет.

"Страна-террорист ежедневно пытается оставить Украину без покрытия: обесточивает города, разрушает телеком-инфраструктуру. Сейчас повреждено более четверти всех интернет-сетей и около 3000 базовых станций мобильных операторов.

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Наша цель - покрыть связью и высокоскоростным интернетом 95% населения, социальных объектов и главных автодорог", - говорится в сообщении.

Как уточнил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, правительство поддержало расширение полномочий министерства с 1 сентября 2023 года.

Эти полномочия Минцифры передаст Госспецсвязи, чтобы вместо этого сосредоточиться на защите критической инфраструктуры, добавил министр.

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"Мы продолжим восстанавливать интернет и связь на деоккупированных территориях, внедрять 5G, работать над присоединением к роумингу со странами ЕС, упрощать ведение телеком-бизнеса, бронировать работников телеком-компаний и тотально уничтожать бюрократию", - написал он.

Экономическая правда