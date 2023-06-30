Новейшая украинская разработка САУ "Богдана" имеет шансы покорить мировые рынки военной техники

Новая разработка украинского производства - самоходная артиллерийская установка "Богдана", имеет высокий экспортный потенциал.

Об этом говорится в материале ЭП.

Отмечается, что даже до большой войны этой гаубицей украинского производства интересовались Марокко, Малайзия, Саудовская Аравия и Египет.

"На мировом рынке много конкурентов, но они дорогие и имеют большой срок поставки. На тендерах, где мы встречались, в зависимости от комплектации и версии "Богдана" стоит на 30-50% меньше, чем французские гаубицы Caesar", - пояснил Владислав Бельбас, директор "Украинской бронетехники", которая экспортировала САУ.

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Кроме того, именно сейчас украинские частные и государственные компании получили уникальную возможность проверить свою технику в условиях реальных боевых действий и использовать этот опыт для ее модернизации. Этого часто не имеют даже передовые западные производители.

"На проверенную в боевых условиях украинскую военную технику может вырасти спрос в мире. Украину часто сравнивают с Израилем, ведь обе страны много лет находятся в состоянии войны. Когда речь заходит об израильском оружии, то все понимают, что оно производится для уничтожения врагов, а не для парадов или танковых биатлонов. Такой же бренд могут иметь украинские разработки, которые годами закаляются в войне против россиян", - говорится в материале.

Подробнее о том, какие еще украинские разработки имеют экспортный потенциал, читайте по ссылке.

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