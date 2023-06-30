Рыночная стоимость Apple снова пересекла отметку в 3 триллиона долларов

Рыночная капитализация Apple в пятницу впервые с января прошлого года превысила отметку в 3 триллиона долларов, поскольку инвесторы делают ставку на способность производителя iPhone наращивать доходы, даже когда он осваивает новые рынки, такие как виртуальная реальность.

Об этом пишет Reuters.

Акции Apple, которая также является самой дорогой компанией мира, котирующейся на бирже, выросли на 1,3% до 191,99 долл на утренних торгах. В этом году они подскочили почти на 46%, и по текущей цене рыночная стоимость компании составляет 3,02 триллиона долларов.

Рост акций Apple происходит на фоне отскока акций технологических компаний на фоне ставок на то, что Федеральная резервная система может замедлить темпы повышения процентных ставок, а также на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

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Неожиданное падение продаж Apple в последнем квартальном отчете подчеркнуло устойчивость технологического гиганта в условиях нестабильной экономики и укрепило его репутацию среди инвесторов.

Сейчас четыре другие американские компании оцениваются в более чем 1 триллион долларов - Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon и Nvidia Corp.

Экономическая правда

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