НБУ нашел способ, как пополнить наличный валютный рынок новыми купюрами уже с 1 июля
Для решения проблемы, которая возникла в последние недели на наличном валютном рынке с обменом и приемом изношенных и поврежденных купюр, Нацбанк разрешил обменникам без ограничений снимать национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными собственных касс.
Об этом Нацбанк сообщил 30 июня вечером.
"Национальный банк принимает дополнительные меры для дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. С 1 июля небанковские финучреждения смогут без ограничений по сумме снимать национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными собственных касс или касс обособленных подразделений", - говорится в сообщении.
Как ожидают в Нацбанке, это решение позволит пополнить наличный валютный рынок купюрами иностранных валют без признаков повреждения или значительного износа.
"Это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, которая не имеет признаков значительного износа или повреждения, на наличном валютном рынке, где может покупать и продавать иностранную валюту населения", - отметили в НБУ.
Отмечается, что небанковские финучреждения получат бесперебойный доступ к таким банкнотам.
"Соответственно это положительно повлияет на состояние банкнот наличной иностранной валюты, к которой имеют доступ граждане", - говорится в сообщении.
"Возможность небанковских финучреждений снимать без ограничений наличную гривну позволит поддерживать на должном уровне их гривневую ликвидность. Соответственно они смогут бесперебойно принимать наличную иностранную валюту у граждан", - добавили в Нацбанке.
В то же время, чтобы предоставленное разрешение использовалось исключительно с целью обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке, НБУ определил условия, которых должны придерживаться небанковские финансовые учреждения. В частности:
- на счет в гривне небанковское финансовое учреждение может зачислять средства, полученные благодаря осуществлению валютно-обменных операций и от продажи безналичной иностранной валюты;
- на счет в иностранной валюте - средства, полученные от осуществления валютно-обменных операций и в качестве возмещения за принятые на инкассо банкноты иностранной валюты.
Напоминаем:
В июне Национальный банк также осуществил комплекс мер по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты. НБУ отменил перечень признаков незначительного износа банкнот, встретился с участниками рынка и ввел усиленный контроль за соблюдением ими требований регулятора.
Соответствующие меры уже дали определенный стабилизационный эффект. Расширение с 1 июля 2023 года перечня исключений из действующих административных ограничений является следующим шагом в направлении стабилизации ситуации.