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НБУ нашел способ, как пополнить наличный валютный рынок новыми купюрами уже с 1 июля

Пятница, 30 июня 2023, 18:18 - Экономическая правда

Для решения проблемы, которая возникла в последние недели на наличном валютном рынке с обменом и приемом изношенных и поврежденных купюр, Нацбанк разрешил обменникам без ограничений снимать национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными собственных касс.

Об этом Нацбанк сообщил 30 июня вечером.

"Национальный банк принимает дополнительные меры для дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. С 1 июля небанковские финучреждения смогут без ограничений по сумме снимать национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными собственных касс или касс обособленных подразделений", - говорится в сообщении.

Как ожидают в Нацбанке, это решение позволит пополнить наличный валютный рынок купюрами иностранных валют без признаков повреждения или значительного износа.

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"Это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, которая не имеет признаков значительного износа или повреждения, на наличном валютном рынке, где может покупать и продавать иностранную валюту населения", - отметили в НБУ.

Отмечается, что небанковские финучреждения получат бесперебойный доступ к таким банкнотам.

"Соответственно это положительно повлияет на состояние банкнот наличной иностранной валюты, к которой имеют доступ граждане", - говорится в сообщении.

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"Возможность небанковских финучреждений снимать без ограничений наличную гривну позволит поддерживать на должном уровне их гривневую ликвидность. Соответственно они смогут бесперебойно принимать наличную иностранную валюту у граждан", - добавили в Нацбанке.

В то же время, чтобы предоставленное разрешение использовалось исключительно с целью обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке, НБУ определил условия, которых должны придерживаться небанковские финансовые учреждения. В частности:

  • на счет в гривне небанковское финансовое учреждение может зачислять средства, полученные благодаря осуществлению валютно-обменных операций и от продажи безналичной иностранной валюты;
  • на счет в иностранной валюте - средства, полученные от осуществления валютно-обменных операций и в качестве возмещения за принятые на инкассо банкноты иностранной валюты.

Напоминаем:

В июне Национальный банк также осуществил комплекс мер по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты. НБУ отменил перечень признаков незначительного износа банкнот, встретился с участниками рынка и ввел усиленный контроль за соблюдением ими требований регулятора.

Соответствующие меры уже дали определенный стабилизационный эффект. Расширение с 1 июля 2023 года перечня исключений из действующих административных ограничений является следующим шагом в направлении стабилизации ситуации.

Нацбанк валюта
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