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Кабмин захотел увидеть, на что министерства тратят деньги: на отчеты дал аж 5 месяцев

Пятница, 30 июня 2023, 17:54

Кабинет Министров Украины поручил ряду министерств и ведомств провести обзор расходов государственного бюджета в отдельных сферах и до 1 декабря предоставить отчет.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания правительства в пятницу.

В частности, это поручение касается:

  • Министерства образования и науки,
  • Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры,
  • Министерства по делам ветеранов,
  • Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов,
  • Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры
  • Национальной академии аграрных наук.

Указанным министерствам и ведомствам поручено провести обзор расходов государственного бюджета в отдельных сферах. А также - утверждены сферы и цели проведения таких обзоров.

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В трехнедельный срок должны быть созданы рабочие группы. До 1 ноября 2023 года должны состояться согласительные совещания с участием Минфина для рассмотрения предварительных отчетов об обзорах расходов.

Ну а сами отчеты должны поступить в Кабмин до 1 декабря.

Кабмин бюджет
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