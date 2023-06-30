Кабмин захотел увидеть, на что министерства тратят деньги: на отчеты дал аж 5 месяцев
Пятница, 30 июня 2023, 17:54
Кабинет Министров Украины поручил ряду министерств и ведомств провести обзор расходов государственного бюджета в отдельных сферах и до 1 декабря предоставить отчет.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания правительства в пятницу.
В частности, это поручение касается:
- Министерства образования и науки,
- Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры,
- Министерства по делам ветеранов,
- Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов,
- Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры
- Национальной академии аграрных наук.
Указанным министерствам и ведомствам поручено провести обзор расходов государственного бюджета в отдельных сферах. А также - утверждены сферы и цели проведения таких обзоров.
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В трехнедельный срок должны быть созданы рабочие группы. До 1 ноября 2023 года должны состояться согласительные совещания с участием Минфина для рассмотрения предварительных отчетов об обзорах расходов.
Ну а сами отчеты должны поступить в Кабмин до 1 декабря.
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