Кабмин захотел увидеть, на что министерства тратят деньги: на отчеты дал аж 5 месяцев

Кабинет Министров Украины поручил ряду министерств и ведомств провести обзор расходов государственного бюджета в отдельных сферах и до 1 декабря предоставить отчет.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания правительства в пятницу.

В частности, это поручение касается:

Министерства образования и науки,

Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры,

Министерства по делам ветеранов,

Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов,

Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры

Национальной академии аграрных наук.

Указанным министерствам и ведомствам поручено провести обзор расходов государственного бюджета в отдельных сферах. А также - утверждены сферы и цели проведения таких обзоров.

Реклама:

В трехнедельный срок должны быть созданы рабочие группы. До 1 ноября 2023 года должны состояться согласительные совещания с участием Минфина для рассмотрения предварительных отчетов об обзорах расходов.

Ну а сами отчеты должны поступить в Кабмин до 1 декабря.