"Газпром" не будет платить дивиденды за 2022 год: чистая прибыль упала на 40%
Российский газовый монполист "Газпром" решил не объявлять и не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.
Такое решение было принято на собрании акционеров, сообщили в компании.
"В частности, принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2022 году. Ранее компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 трлн рублей (13,65 млрд долл - ред.) - рекордный объем в истории "Газпрома" и российского фондового рынка", - говорится в сообщении.
Чистая прибыль "Газпрома" за 2022 год снизилась на 41% - до 1,226 трлн рублей с 2,093 трлн рублей в 2021 году. Согласно этому, компания должна была выплатить около 613 млрд рублей дивидендов.
Решение монополиста не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года местные аналитики объяснили тем, что "отчет по МСФО оказался ощутимо хуже ожиданий", а "перспективы 2023 года выглядят все хуже".
Экономическая правда