"Газпром" не будет платить дивиденды за 2022 год: чистая прибыль упала на 40%

Российский газовый монполист "Газпром" решил не объявлять и не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

Такое решение было принято на собрании акционеров, сообщили в компании.

"В частности, принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2022 году. Ранее компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 трлн рублей (13,65 млрд долл - ред.) - рекордный объем в истории "Газпрома" и российского фондового рынка", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Газпрома" за 2022 год снизилась на 41% - до 1,226 трлн рублей с 2,093 трлн рублей в 2021 году. Согласно этому, компания должна была выплатить около 613 млрд рублей дивидендов.

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Решение монополиста не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года местные аналитики объяснили тем, что "отчет по МСФО оказался ощутимо хуже ожиданий", а "перспективы 2023 года выглядят все хуже".

Экономическая правда