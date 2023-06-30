Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину

С 1 июля 2023 года Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), установила тариф на на услуги транспортировки природного газа через точку входа "Алексеевка" на уровне 4,45 долл (без НДС) за тысячу кубометров в сутки.

Об этом сообщили в Операторе ГТС.

По словам компании, это сделало возможным еще один маршрут транспортировки газа в Украину.

"Учитывая рыночные условия и многочисленные обращения трейдеров, ОГТСУ ожидает активное использование мощностей "Алексеевки" для транспортировки газа с молдавского направления - как для хранения газа в украинских хранилищах, так и для транзита в другие страны.

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Участникам будут доступны прерывистые мощности, которые, учитывая технические особенности работы точки входа "Алексеевка", нужно бронировать путем подачи ежедневной номинации/реноминации", - говорится в сообщении.

"Мы благодарны регулятору за оперативное реагирование на обращения. Ведь мы получили много запросов на доступ к точке входа "Алексеевка" от молдавских компаний и других участников рынка.

Это решение расширяет возможности Молдовы хранить газ в украинских подземных хранилищах газа, а также расширяет доступ Молдовы к рынку ЕС для усиления гибкости и энергетической безопасности региона", - заявил гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

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Экономическая правда