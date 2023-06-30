У Зеленского планируют возложить функции контроля над бизнесом на один орган в ближайшие месяцы

В офисе президента планируют в ближайшее время разработать концепцию контроля за бизнесом, которая будет предусматривать концентрацию функций контроля в одном государственном органе вместо нескольких как сейчас.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Ростислав Шурма, передает корреспондент ЭП.

"В ближайшие недели, возможно, за месяц-два, мы наработаем концепцию, согласно которой весь функционал взаимодействия с бизнесом попытаемся сконцентрировать в одном правоохранительном органе, чтобы не ходили по три-пять органов в одну компанию", - сказал Шурма на пресс-конференции. .

Он добавил, что в качестве рабочего варианта рассматривается возможность сосредоточения контролирующих функций в Бюро экономической безопасности.

По словам Шурмы, Украина будет системно подходить к решению проблем бизнеса, связанных с правоохранительными и контролирующими органами.

В частности, системное решение проблем с налоговой таможней четко определил президент - это полная цифровизация.

"Да, это займет определенное время, месяцы, может, годы для того, чтобы максимально убрать человеческое взаимодействие, а с ним и фактор коррупции и весь тот дискомфорт, который испытывает бизнес", - отметил Шурма.

Также требуется системная работа с несовершенствами законодательства, чтобы можно было обезопасить бизнес от нарушений, а контролирующие органы имели меньше поводов фиксировать их.

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