Некоторым украинцам с 1 июля поднимут пенсии: кого касается

В Украине с 1 июля намечена индексация пенсионных выплат на 19,7%. Это касается госслужащих, работников органов местного самоуправления, народных депутатов и научных работников.

Под индексацию попадают выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года.

Размер доплат будет индивидуальным и будет зависеть от суммы выплат, получаемых каждый пенсионером.

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус ранее объяснял, что при каждой индексации пенсий обязательно сверяется размер пенсий бывших госслужащих с размером пенсии, если бы им назначали выплаты по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а не по Закону "О государственную службу".

"Если размер пенсии, назначенной по общему закону, превысит размер пенсии госслужащего, тогда человека автоматически без дополнительных посещений органов Фонда переводят на общую пенсию", – отметил Капинус.

По его словам, многие бывшие госслужащие уже получают пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напоминаем:

В течение 2023 года было проведено уже несколько перерасчетов пенсий. В частности, во время мартовской индексации пенсионные выплаты перечислили 10,5 млн украинских пенсионеров.

Также в июне доплаты к пенсиям получили работающие пенсионеры, для которых произведен автоматический перерасчет с 1 апреля 2023 года.

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