В Киеве установили дополнительные устройства для автоматического измерения радиации

Столичную автоматическую сеть датчиков измерения радиации пополнили двумя устройствами - в Голосеевском и Святошинском районах.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств", - говорится в сообщении КГГА в телеграмм-канале в пятницу.

Как уточняют в КГГА, "сейчас в столице работает семь таких датчиков, которые в реальном времени передают информацию в приложение "Киев Цифровой" (раздел мониторинга качества воздуха)".

Пользователи могут просмотреть адреса установленных датчиков, а также уровень радиации, зафиксированный на каждом из них: ул. Туровская, 28 (Подольский район); ул. Щусева, 20 (Шевченковский район); просп. Правды, 64-г (Подольский район); просп. Берестейский, 97 (Святошинский район); Харьковское шоссе, 7/1 (Днепровский район); ул. Вербицкого, 26 (Дарницкий район); ул. Китаевская, 22 (Голосеевский район).

Напоминаем:

Накануне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае теракта на ЗАЭС Киев находится вне пределов радиационного воздействия. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мы Украина".