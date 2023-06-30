Курс валют на 30 июня: наличная гривня укрепляется
Пятница, 30 июня 2023, 10:23 -
В пятницу, 30 июня, гривня укрепилась к доллару и евро на "черном рынке" и в кассах банков по сравнению с днем накануне.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,0 – 37,24 грн против котировок в 37,07 – 37,25 в четверг.
В это же время "черный" курс евро составил 40,5 - 40,98 грн против курса 40,72 - 41,03 грн за евро в четверг.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,8 – 37,4 грн (курс на 29 июня – 36,8 – 37,45 грн);
- Евро – 40,5 – 41,13 грн (курс на 29 июня – 40,5 – 41,15 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,86 – 37,75 грн;
- Укрэксимбанк – 36,57 – 37,5 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,6 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Экономическая правда
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