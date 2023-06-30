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Курс валют на 30 июня: наличная гривня укрепляется

Пятница, 30 июня 2023, 10:23 - Анастасия Жарикова

В пятницу, 30 июня, гривня укрепилась к доллару и евро на "черном рынке" и в кассах банков по сравнению с днем накануне.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,0 – 37,24 грн против котировок в 37,07 – 37,25 в четверг.

В это же время "черный" курс евро составил 40,5 - 40,98 грн против курса 40,72 - 41,03 грн за евро в четверг.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,8 – 37,4 грн (курс на 29 июня – 36,8 – 37,45 грн);
  • Евро – 40,5 – 41,13 грн (курс на 29 июня – 40,5 – 41,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,86 – 37,75 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,57 – 37,5 грн;
  • Райффайзен – 36,7 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда

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