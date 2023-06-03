Канада все чаще сталкивается с кибератаками на свою критическую инфраструктуру 

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что критически важная инфраструктура страны все чаще становится объектом кибератак, что представляет значительную угрозу для экономики четвертого по величине производителя сырой нефти в мире.

Об этом пишет Reuters.

Ананд отмечает, что в Северной Америке наблюдается увеличение количества кибератак, однако она не связывает эти атаки с какими-либо государственными субъектами.

"Мы видели атаки на критически важную инфраструктуру в нашей стране, и мы очень сознательно советуем канадским организациям и канадским компаниям принимать меры для смягчения последствий", - сказала Ананд.

В прошлом месяце Государственный департамент США предупредил, что Китай может осуществить кибератаки на нефте- и газопроводы и железнодорожные системы, после того, как исследователи обнаружили, что китайская хакерская группа шпионила за такими сетями.

Канада является домом для ряда крупных нефтепроводов, которые являются важными для глобальных поставок сырья. Транснациональные энергетические компании, такие как Exxon Mobil (XOM.N) и Royal Dutch Shell (SHEL.L), ведут основные операции в стране.

Экономическая правда.