Несмотря на избежание дефолта, агентство Fitch все еще может снизить кредитный рейтинг США

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings может снизить кредитный рейтинг США даже после того, как Конгресс принял законопроект, направленный на предотвращение дефолта.

Об этом говорится в заявлении Fitch Ratings.

Отмечается, что решение спора по потолку госдолга является "позитивным", Fitch выразило глубокую обеспокоенность повторяющимся балансированием на грани и усилением поляризации в Вашингтоне.

"Fitch считает, что повторяющиеся политические противостояния вокруг лимита долга и приостановление в последнюю минуту перед датой Х (когда исчерпываются возможности Казначейства по наличности и чрезвычайных мер) снижают доверие к правительству в фискальных и долговых вопросах", - говорится в заявлении рейтинговой компании.

Fitch подчеркивает, что в течение последних 15 лет наблюдалось постоянное ухудшение управления, с усилением политической поляризации и партийности, о чем свидетельствуют противоречивые выборы 2020 года, неоднократный спор о лимите долга и неспособность преодолеть фискальные проблемы, вызванные ростом обязательных расходов, что привело к росту бюджетного дефицита и долгового бремени.

Добавляется, что агентство планирует снять негативный прогноз в третьем квартале. При этом будут рассмотрены "полные последствия последнего эпизода балансировки на грани", а также перспективы среднесрочной траектории для бюджета и долга.

Fitch отмечает, что способность Вашингтона достичь соглашения по потолку госдолга, "несмотря на острую политическую борьбу", а также "умеренное" сокращение бюджетного дефицита являются "положительными факторами".

ВІДЕО ДНЯ

Кроме политических и фискальных событий, Fitch отмечает, что кредитный рейтинг США на уровне ААА поддерживается "исключительными сильными сторонами", включая размер американской экономики, динамичную бизнес-среду и статус доллара США как мировой резервной валюты.

Напомним:

Сенат США в четверг принял двухпартийный закон, поддержанный президентом Джо Байденом, который отменяет потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, что позволило избежать первого в истории дефолта.