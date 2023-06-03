Боятся беспилотников: российский порт Тамань может прекратить экспорт сжиженного газа

Россия готова прекратить экспорт взрывоопасного сжиженного газа через черноморский порт Тамань, поскольку опасается атак беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на три источника отмечает, что порт Тамань может приостановить экспорт сжиженного газа (пропан и бутан) из-за взрывоопасности этого топлива.

На порт приходится около 7,5% всего российского экспорта сжиженного газа.

"Железнодорожные поставки сжиженного газа в Тамань от российских и казахстанских поставщиков в январе-мае составили 192 тыс тонн. В прошлом году комплекс отгрузил 328 тыс тонн российского и казахстанского сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, когда именно порт прекратит экспорт. Операции по углеводородному сырью на Таманском перегрузочном комплексе, который имеет мощность 20 млн тонн грузов в год, будут законсервированы на неопределенный срок.

Добавляется, что железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить грузовые перевозки в направлении Тамани.

ВІДЕО ДНЯ

Напомним:

Казахстанская железная дорога с 8 мая вводят запрет на перевозку нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань (Краснодарский край), где 3-го мая горела нефтебаза.

Экономическая правда.