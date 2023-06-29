Рада ратифицировала соглашение с ЕС об участии Украины в программе "Таможня"

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение между Украиной и ЕС об участии Украины в программе Союза для сотрудничества в таможенной сфере "Таможня".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони в Брюсселе 5 сентября 2022 года.

Участие Украины в Программе ЕС "Таможня" как ассоциированной страны позволит пользоваться всеми ее преимуществами, добавили в Минфине. Так, это касается сотрудничества в такой деятельности:

разработка и укрепление потенциала IТ, в частности разработка и эксплуатация европейских электронных систем;

установление сети контактов по направлениям с коллегами из других стран;

доступ к документам по таможенным вопросам (руководства, рекомендации, объяснения, методологии и т.д.);

обмен знаниями и лучшими практиками между работниками таможенных органов стран-участниц;

исследовательская и инновационная деятельность.

"Программа "Таможня" по сотрудничеству в таможенной сфере создана и функционирует в соответствии с Регламентом Европарламента и Совета ЕС.

Учитывая трансграничный характер деятельности таможенных органов государств-членов ЕС, создание таможенной программы на уровне ЕС с определенным в Регламенте подходом по покрытию расходов на необходимую техническую и административную помощь таможенным органам было направлено на усиление таможенного сотрудничества между таможенными администрациями, а также развитие их административного, кадрового и информационно-технического потенциала", - пояснили в министерстве.

Экономическая правда