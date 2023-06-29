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В "Дії" тестируют обновленную услугу смены места жительства

Четверг, 29 июня 2023, 19:59 - Экономическая правда

В "Дії" объявили о наборе тестировщиков усовершенствованной услуги смены места жительства.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.

"Что изменилось? Сервис автоматизированный. Меняете в приложении место жительства в собственном или в жилье другого единоличного владельца - данные в реестр вносятся автоматически без вмешательства человека", - пояснили в "Дії".

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

  • иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії";
  • иметь налоговый номер;
  • быть старше 14 лет, или старше 18, если меняете место жительства ребенка;
  • не быть военнообязанным.
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года.

Присоединиться к тестированию можно по ссылке.

Экономическая правда

Дія жилье
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