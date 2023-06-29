В "Дії" тестируют обновленную услугу смены места жительства

В "Дії" объявили о наборе тестировщиков усовершенствованной услуги смены места жительства.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.

"Что изменилось? Сервис автоматизированный. Меняете в приложении место жительства в собственном или в жилье другого единоличного владельца - данные в реестр вносятся автоматически без вмешательства человека", - пояснили в "Дії".

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії";

иметь налоговый номер;

быть старше 14 лет, или старше 18, если меняете место жительства ребенка;

не быть военнообязанным.

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года.

Присоединиться к тестированию можно по ссылке.

Экономическая правда