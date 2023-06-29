В "Дії" тестируют обновленную услугу смены места жительства
Четверг, 29 июня 2023, 19:59 -
В "Дії" объявили о наборе тестировщиков усовершенствованной услуги смены места жительства.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.
"Что изменилось? Сервис автоматизированный. Меняете в приложении место жительства в собственном или в жилье другого единоличного владельца - данные в реестр вносятся автоматически без вмешательства человека", - пояснили в "Дії".
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:
- иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії";
- иметь налоговый номер;
- быть старше 14 лет, или старше 18, если меняете место жительства ребенка;
- не быть военнообязанным.
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года.
Присоединиться к тестированию можно по ссылке.
Экономическая правда
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