Virgin Galactic Брэнсона запустила свой первый полностью коммерческий рейс в космос

Космическая компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона в четверг запустила из космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико свой первый полностью коммерческий рейс космического самолета VSS Unity.

Трансляция велась на YouTube.

Миссия Galactic 01 стартовала около 18:00 по Киеву. Корабль Virgin Galactic называется VSS Unity - это уже второй космолет, созданный в рамках проекта SpaceShipTwo.

При этом VSS Unity стартовал не с Земли, а с борта другого воздушного судна - VMS Eve - двухфюзеляжного самолета-носителя.

Отстыковка Unity от Eve должна состояться на высоте примерно 15 километров, после чего космолет должен подняться еще примерно на 80-90 километров.

На финальной высоте экипаж заглушит двигатели, после чего астронавты смогут испытать невесомость в течение нескольких минут. В целом полет продлится около полутора часов.

Полет на VCC Unity, в случае успеха, позволит всем членам экипажа получить статус астронавтов: по меркам НАСА и американских ВВС, его получают все, кто побывал на высоте более 80 километров.

На борту корабля - шесть человек, двое американцев и 6 итальянцев. Galactic 01 заявляется прежде всего как научная миссия. Но наиболее важной задачей для самой Virgin Galactic является полноценный запуск регулярных коммерческих полетов - ради чего компания и была основана Брэнсоном почти два десятилетия назад.

Командир экипажа - американский пилот Майк Масуччи, для которого Galactic01 станет уже четвертым полетом в космос.

Полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи ранее проходил подготовку в НАСА для полета на МКС в качестве резервного пилота. Во время полета 29 июня он не только будет руководить всей миссией Virtute 1, но и сам будет объектом исследования: на астронавта будет надет специальный "умный" костюм, считывающий физиологические реакции его организма на полет, пишет "Голос Америки".

Еще один член экипажа - Панталеони Карлуччи, итальянский инженер. К нему также будут прикреплены множество датчиков, которые будут считывать сердцебиение, активность мозга и другие физические показатели в условиях космоса.

Лейтенант Анджело Ландольфи - еще один итальянец на борту VCC Unity. Будучи физиком и врачом, Ландольфи будет исследовать, меняются ли когнитивные способности в космосе, а также проводить тесты с различными веществами и материалами в условиях микрогравитации.

Управлять кораблем будет Никола Печилле, бывший пилот итальянских ВВС. На его счету более 7700 летных часов, эта миссия станет его первым полетом в космос.

"Следить за подготовкой итальянских астронавтов к полету будет американский инструктор Колин Беннетт. В компании Virgin Galactic он значится под кодом "Астронавт 003": ранее он уже летал в космос вместе с Ричардом Брэнсоном в составе миссии Unity 2022", - пишет "Голос Америки".

По данным на сайте компании, цены на рейс Virgin Galactic - около 450 тыс долл. Чтобы приобрести билет сначала нужно сначала внести 150 тыс долл депозита.

Обновлено. Позже в Virgin Galactic сообщили, что космолет успешно приземлился. Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км, после чего он поднялся на высоту 85 км.

все фото: Virgin Galactic

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Экономическая правда