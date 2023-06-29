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Visa покупает бразильскую финтех-платформу Pismo за 1 миллиард долларов

Четверг, 29 июня 2023, 18:25 - Алексей Павлыш
 
reuters

Платежный гигант Visa Inc согласился приобрести бразильскую финтех-платформу Pismo за 1 миллиард долларов, чтобы расширить свое присутствие в Латинской Америке.

Об этом пишет Reuters.

Для Visa это первое крупное поглощение с 2021 года, когда она приобрела европейскую платформу открытого банкинга Tink за 2,2 миллиарда долларов, а также британского поставщика трансграничных платежей Currencycloud.

Облачная платформа для финансовых учреждений Pismo, базирующаяся в Сан-Паулу, обслуживает более 70 миллионов счетов и осуществляет транзакции на сумму более 200 миллиардов долларов в год, предоставляя технологию, с помощью которой клиенты могут выпускать карты Visa и Mastercard (MA.N).

Согласно данным аналитической группы Sling Hub, в мае объем венчурного финансирования в Латинской Америке сократился на 82% в годовом измерении, поскольку высокие процентные ставки и опасения рецессии потрясли мировые рынки и привели к падению оценок технологических компаний.

В рамках сделки, которая, как ожидается, будет закрыта до конца года, Pismo сохранит свою нынешнюю управленческую команду.

Компания была основана предпринимателями Рикардо Жозуа, Даниэлой Бинатти, Джулианой Бинатти и Марсело Паризе. Она работает в Европе, Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Индии и Латинской Америке.

Pismo привлекла более 110 миллионов долларов от инвесторов, среди которых японская SoftBank Group Corp, Amazon, венчурная компания Accel, а также Headline, которая владеет около 30% фирмы.

Эконномическая правда

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