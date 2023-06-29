Visa покупает бразильскую финтех-платформу Pismo за 1 миллиард долларов
Платежный гигант Visa Inc согласился приобрести бразильскую финтех-платформу Pismo за 1 миллиард долларов, чтобы расширить свое присутствие в Латинской Америке.
Об этом пишет Reuters.
Для Visa это первое крупное поглощение с 2021 года, когда она приобрела европейскую платформу открытого банкинга Tink за 2,2 миллиарда долларов, а также британского поставщика трансграничных платежей Currencycloud.
Облачная платформа для финансовых учреждений Pismo, базирующаяся в Сан-Паулу, обслуживает более 70 миллионов счетов и осуществляет транзакции на сумму более 200 миллиардов долларов в год, предоставляя технологию, с помощью которой клиенты могут выпускать карты Visa и Mastercard (MA.N).
Согласно данным аналитической группы Sling Hub, в мае объем венчурного финансирования в Латинской Америке сократился на 82% в годовом измерении, поскольку высокие процентные ставки и опасения рецессии потрясли мировые рынки и привели к падению оценок технологических компаний.
В рамках сделки, которая, как ожидается, будет закрыта до конца года, Pismo сохранит свою нынешнюю управленческую команду.
Компания была основана предпринимателями Рикардо Жозуа, Даниэлой Бинатти, Джулианой Бинатти и Марсело Паризе. Она работает в Европе, Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Индии и Латинской Америке.
Pismo привлекла более 110 миллионов долларов от инвесторов, среди которых японская SoftBank Group Corp, Amazon, венчурная компания Accel, а также Headline, которая владеет около 30% фирмы.
Эконномическая правда