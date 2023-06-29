ФГИУ выставил на приватизацию спиртзавод во Львовской области: планируют привлечь от 42 млн

Фонд государственного имущества выставил на приватизационный аукцион Угерский спиртзавод во Львовской области, стартовая цена актива составляет 42,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В Фонде отмечают, что Угерский спиртзавод является действующим предприятием химической промышленности, начавшим свою работу еще в 1913 году. Основная номенклатура продукции – органические разбавители и средства против обледенения.

На предприятии обустроен полный цикл производства этилового спирта из натурального сырья. Мощность по производству этилового ректифицированного спирта составляет 22 тыс. л/сутки.

Производимый предприятием этанол может применяться в изготовлении бытовой химии, растворителей, антисептиков и косметической продукции.

В состав спиртзавода входят:

43 объекта недвижимости общей площадью 13 976 м² (цеха, склады, административный комплекс, гаражи, артскважины);

18 транспортных средств предприятия.

Предприятие накопило значительную задолженность перед госбюджетом и работниками – 381,7 млн. гривен. Поэтому приватизация спиртзавода поможет найти эффективного частного собственника, вернуть долги и привлечь инвестиции в развитие предприятия.

Новый владелец должен в течение 6 месяцев сохранить рабочие места работников и уплатить долги предприятия.

Приватизационный аукцион запланирован на 12 июля.

ФГИУ

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Фонд государственного имущества Украины принял решение ликвидировать 1278 находящихся в его управлении госпредприятий.

Экономическая правда