Экс-владельцы "Приватбанка" не смогли обжаловать национализацию: Верховный суд поставил точку в деле

В "Приватбанке" заявляют о победе над экс-владельцами банка - Верховный Суд отменил решение апелляционного суда и подтвердил провомерность применения "антиколомойского закона" и национализации "Приватбанка".

Об этом 29 июня сообщает пресс-служба "Приватбанка".

"Верховный Суд поставил решительную точку в попытках экс-владельцев банка обжаловать применение "антиколомойского закона" и национализацию банка", - говорится в сообщении.

"Было подано 6 безосновательных ходатайств и даже заявлен отвод коллегии судей, - все процессуальные диверсии оппонентов банка были отклонены судом", - добавили в "Приватбанке".

Так, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда удовлетворил кассационные жалобы "Приватбанка", Кабинета Министров и Минфина и отменил постановление суда апелляционной инстанции, вынесенное в деле по иску компании BIRGMINTON INVESTING INC (связана с бывшими владельцами банка). Суд также оставил в силе определение суда первой инстанции, которым производство по делу было закрыто.

Компания BIRGMINTON INVESTING INC пыталась обжаловать договор купли-продажи акций, заключенный в процессе национализации "Приватбанка", по которому истец приобрел акции банка в процедуре бейл-ин и в дальнейшем продал свои акции государству за 1 гривну.

Как и в других делах, касающихся национализации "Приватбанка", в данном деле ключевым был вопрос применения так называемого "антиколомойского закона" - Закона Украины № 590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности". В соответствии с этим законодательным актом все подобные судебные производства по делам по искам бывших акционеров банка подлежат закрытию.

"Такое решение Верховного Суда является очередным шагом к окончательному решению всех споров о невозможности возвращения национализированного в 2016 году "Приватбанка" его бывшим владельцам", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в "ПриватБанке", дело по иску BIRGMINTON INVESTING INC стало первым из подобных дел, которое рассматривалось Кассационным хозяйственным судом после предоставления Большой Палатой Верховного Суда выводов относительно обязательности и правомерности применения положений "антиколомойского закона".

Напоминаем:

Принятие Закона "антиколомойского закона" было ключевым требованием международных программ помощи Украине со стороны МВФ, он был принят в мае 2020 года.

В деле по иску BIRGMINTON INVESTING INC Хозяйственный суд Киева применил требования этого закона и определил, что национализация не может быть отменена, а банк не может быть возвращен прежним владельцам. Однако Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу BIRGMINTON INVESTING INC и, проигнорировав требования Закона № 590, направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения по существу.