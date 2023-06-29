Минвосстановления начало запуск нового маршрута Kyiv City Express

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры работает над созданием нового маршрута в рамках Kyiv City Express – Киев-Вышгород.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Как отметил министр, это стало возможным благодаря судебному решению о возвращении в собственность ЧАО "Киев-Днепровское МППЗТ" недвижимого имущества: локомотивного депо, здания службы колеи и т.д.

В конце 2021 г. на эти объекты на основании поддельных документов на подставные фирмы было зарегистрировано право собственности. После этого имущество было незаконно перепродано несколько раз.

Как только о сделках стало известно, Мининфраструктуры немедленно обратилось в правоохранительные органы и суд. Однако в иске прокуратуры было отмечено, что имущество должно быть передано не собственнику – предприятию "Киев-Днепровское МППЗТ", а Мининфраструктуры.

"Принципиально было этого не допустить. Принятие такого решения фактически оспаривало бы реформу корпоратизации, а соответственно ставило под сомнение все бизнес-процессы предприятия. Отмечу, сейчас 100% акций этого общества принадлежат государству, а сама организация находится в управлении Министерства", – отметил Кубраков.

Благодаря этому развитие пригородного пассажирского сообщения в Киеве будет продолжаться.

Целью Kyiv City Express является создание единого логистического пространства, которое охватывает 20 железнодорожных станций между Киевом и городами-спутниками.

Официально Kyiv City Express запустили уже во время большой войны – 21 марта 2022 года, от запуска челночных рейсов Дарница – Святошино.

"Тогда это была едва ли не единственная гарантированная возможность передвижения между берегами Киева, возможность добраться до эвакуационных рейсов на Центральном вокзале. Общее количество перевезенных пассажиров с момента запуска составляет около 4 миллионов человек", - резюмировал вице-премьер.

Читайте также: Вывезти пригород на новых современных электричках: что такое City Express и когда он заработает в Киеве

Экономическая правда