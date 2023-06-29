Отделения Укрпочты с 1 июля будут работать по новому графику: дольше и по выходным

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 1 июля запускает стандартный график работы отделений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Стандартизация режимов работы отделений под потребности потребителей была начата еще в 2019 году, но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году компания была вынуждена подстраиваться под ситуацию, уменьшать и менять время работы отделений почтовой связи", - отметили в компании.

В Укрпочте заявили, что готовы ко всем нынешним вызовам и предлагают своим клиентам понятные и предполагаемые графики работы своих отделений.

С 1 июля большинство отделений почтовой связи будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные.

Отделения, расположенные в торговых центрах и территориях рынков, будут открыты для клиентов согласно графику работы конкретного торгового центра или рынка.

Также Укрпочта постепенно пересмотрела графики работ сельских стационарных отделений. Если раньше они работали 2-3 дня в неделю, теперь двери отделений будут открыты для клиентов в течение 5 дней.

Перед посещением почтового отделения Укрпочта советует проверить обновленный график работы отделений на сайте, в приложении Укрпочты, в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0 800 300 545.

Оператор отмечает, что это не последнее обновление графиков работы отделений, поскольку цель компании – максимально стандартизировать их, чтобы быть простыми, понятными и предсказуемыми для клиентов.

Внедренные изменения являются частью стратегического плана развития Укрпочты и улучшения процессов направленных на усовершенствование качества и сервиса почтового оператора.

Экономическая правда