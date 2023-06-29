В Киев вернулся словацкий сервис такси, который ушел с рынка в 2017 году

Словацкий сервис вызова такси "Пурпур" (ТМ Hopin) вернулся в Киев после шестилетнего перерыва.

Об этом передает LIGA.net со ссылкой на сообщении компании.

"Возвращаемся в Киев после некоторой паузы с 2017 года. Решение о возвращении в Киев у нас было в мыслях уже несколько лет, но сначала ковид сильно подкосил деятельность, потом война. Решили уже не ждать", - говорится в комментарии компании.

В Киеве пока будет работать около 150-170 авто.

Сейчас доступны три тарифа: Limo, Easy и Comfort. Стоимость поездки составляет от 70 грн, куда включены 2,5 км маршрута, каждый следующий километр стоит 11 грн. Комиссия компании составляет 12-13%.

Напоминаем:

Мобильное приложение Hopin Taxi работает с 2012 года. Вначале его запустили в Братиславе, а затем - в Праге, Любляне, Кошице, Остраве. В Киеве сервис впервые начал работать с июля 2016 года. Тогда компания анонсировала подключение 2000 машин, ежемесячное обслуживание 500 000 заказов и расширение на Львов, Одессу, Харьков и Днепр.

В том же году в Украине одновременно начали работать американский Uber, эстонский Taxify (сейчас - Bolt) и российский Яндекс.Такси.

С 2017 года компания остается работать в Чернигове. Сейчас там работает около 300 машин.

Также Hopin присутствовала на рынке Тернополя, но после начала большой войны пока не смогла возобновить деятельность в этом городе.