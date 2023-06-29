Нефть падает из-за намерения повышать ключевые ставки и слабые экономические данные Китая

Цены на нефть в четверг, 29 июня, упали, поскольку опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок замедлит экономический рост и мировой спрос на топливо. Также на настроения отразились слабые экономические данные Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 26 центов, или 0,4%, до 73,77 долларов за баррель до 06:47 GMT.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 22 цента, или 0,3%, до 69,34 доллара за баррель.

Оба контрольных показателя поднялись примерно на 3% в среду после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы сырой нефти упали на 9,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 23 июня, значительно превысив прогнозируемое аналитиками сокращение в 1 8 миллионов баррелей.

Что повлияло на цены

Руководители ведущих центральных банков мира подтвердили в среду, что они считают, что потребуется дальнейшее усиление политики, чтобы обуздать слишком высокую инфляцию, но все еще верят, что они могут добиться этого, не вызывая полной рецессии.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не исключил дальнейшего повышения на следующем заседании центрального банка, тогда как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард закрепила ожидания относительно девятого подряд повышения ставок еврозоны в июле.

Годовая прибыль промышленных компаний Китая, которая является вторым по величине потребителем нефти в мире, продолжила двузначное падение за первые пять месяцев, поскольку смягчение спроса снизило маржу.

Столкнувшись с падением цен, в этом месяце Саудовская Аравия пообещала резко сократить добычу в июле в дополнение к более широкому соглашению ОПЕК об ограничении поставок до 2024 года.

Энергетические компании США на прошлой неделе сократили количество нефтяных и газовых буровых установок, работающих восьмую неделю подряд впервые с июля 2020 года.

Шестимесячный бэкворд на Brent – структура цены, согласно которой контракты с более ранней загрузкой продаются по более высоким ценам, чем контракты с поздней загрузкой – достиг самого низкого уровня с декабря, но все еще указывает на более высокий спрос на немедленную поставку.

Экономическая правда