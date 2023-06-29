Курс валют на 29 июня: гривна укрепляется на "черном рынке", в банках – наоборот

В четверг, 29 июня, наличный доллар немного ослаб на "черном рынке", но вырос в банках, похожая тенденция наблюдается с курсом евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,18 – 37,26 грн против котировок в 37,07 – 37,28 в среду.

В это же время "черный" курс евро составил 40,8 - 41,08 грн против курса 40,85 - 41,1 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,8 – 37,45 грн (курс на 28 июня – 36,75 – 37,4 грн);

Евро – 40,5 – 41,15 грн (курс на 28 июня – 40,4 – 41,13 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,7 грн;

Укрэксимбанк – 36,6 – 37,4 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда