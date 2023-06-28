Украина и Польша продлили действие разрешений на грузовые перевозки в третьи страны

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Украинские и польские грузовые перевозчики смогут выполнять перевозки в и из третьих стран на основании разрешений 2022 года до конца 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Такое решение приняли во время заседания украинско-польской Смешанной Комиссии об автомобильных перевозках с участием Министерства восстановления Украины и Министерства инфраструктуры Польши 27 июня, добавили в министерстве.

"В конце мая мы обещали, что министерство работает над долгосрочным решением в вопросе действия разрешений на перевозки. Сейчас мы собственно выполнили то, что обещали.

Благодарен нашим польским коллегам из Министерства инфраструктуры за систему сотрудничество ради развития двух стран", - заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

"Важным условием выполнения перевозок в и из третьих стран станет класс экологичности грузовика. Смешанная Комиссия утвердила, что разрешения касаются только транспортных средств класса не ниже Евро-5. Обновленные экологические требования начнут действовать с 1 июля, перевозчики, которые начали свой рейс, смогут его закончить", - пояснили в министерстве.

При этом среди всех зарегистрированных грузовиков в собственности лицензированных перевозчиков только около 1200 автомобилей относятся к классу Евро-4, около 70 тысяч - соответствуют обновленным требованиям, а именно Евро-5 и выше.

Также министерства обеих стран договорились проверить сеть регулярных автобусных маршрутов между Украиной и Польшей и обсудили вопрос введения электронной очереди для пассажирских перевозок.

В ведомстве напомнили, что 30 мая Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Министерством инфраструктуры Польши договорились о продлении действия разрешений для выполнения грузовых перевозок в третьи страны до 30 июня.

Экономическая правда