Украина и Польша продлили действие разрешений на грузовые перевозки в третьи страны
Украинские и польские грузовые перевозчики смогут выполнять перевозки в и из третьих стран на основании разрешений 2022 года до конца 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Такое решение приняли во время заседания украинско-польской Смешанной Комиссии об автомобильных перевозках с участием Министерства восстановления Украины и Министерства инфраструктуры Польши 27 июня, добавили в министерстве.
"В конце мая мы обещали, что министерство работает над долгосрочным решением в вопросе действия разрешений на перевозки. Сейчас мы собственно выполнили то, что обещали.
Благодарен нашим польским коллегам из Министерства инфраструктуры за систему сотрудничество ради развития двух стран", - заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
"Важным условием выполнения перевозок в и из третьих стран станет класс экологичности грузовика. Смешанная Комиссия утвердила, что разрешения касаются только транспортных средств класса не ниже Евро-5. Обновленные экологические требования начнут действовать с 1 июля, перевозчики, которые начали свой рейс, смогут его закончить", - пояснили в министерстве.
При этом среди всех зарегистрированных грузовиков в собственности лицензированных перевозчиков только около 1200 автомобилей относятся к классу Евро-4, около 70 тысяч - соответствуют обновленным требованиям, а именно Евро-5 и выше.
Также министерства обеих стран договорились проверить сеть регулярных автобусных маршрутов между Украиной и Польшей и обсудили вопрос введения электронной очереди для пассажирских перевозок.
В ведомстве напомнили, что 30 мая Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Министерством инфраструктуры Польши договорились о продлении действия разрешений для выполнения грузовых перевозок в третьи страны до 30 июня.
Экономическая правда