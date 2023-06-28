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Часть Голосеевского района Киева без света из-за аварийного отключения – ДТЭК

Среда, 28 июня 2023, 19:05 - Экономическая правда
 
фото: укринформ

В ДТЭК заявили об аварийном отключении оборудования, питающего часть клиентов в Голосеевском районе столицы - без электроснабжения временно остались 50 многоэтажек, 70 частных домов и 35 учреждений.

Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

"В 17:10 произошло аварийное отключение оборудования, питающего часть клиентов в Голосеевском районе столицы. В частности, проспект Науки, Большая Китаевская, Цибалов Яр и Феодосиевская. Без электроснабжения временно остались 50 многоэтажек, 70 частных домов и 35 учреждений.

Сейчас специалисты запитывают клиентов по резервным источникам питания", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

ДТЭК Киев электроэнергия
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