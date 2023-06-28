"Укрэнерго" рассказало, сколько сетей еще нужно восстановить к зиме: "темпы рекордные"

Восстановительные работы в сетях "Укрэнерго" при подготовке к осенне-зимнему сезону 2023/2024 годов выполнены более чем наполовину.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в Медиа-центре в Киеве.

По его словам, уже восстановлено 50-60% сетей и подстанций.

"Это рекордные темпы восстановления. Оцениваю объем выполнения работ, которые мы запланировали, сейчас в 50-60%. Еще многое осталось сделать, но у нас есть для этого необходимые ресурсы: оборудование, материальные ресурсы и человеческие", – сказал Кудрицкий.

Если до полномасштабного вторжения "Укрэнерго" устанавливала или заменяла в среднем один крупный автотрансформатор в месяц, то теперь этот показатель в отдельные месяцы увеличивался в 6-7 раз.

При этом, большую часть работ компания выполняла своими силами, хотя до войны активно привлекала подрядчиков.

"Мы говорим об увеличении темпов выполнения работ в разы, и для этого в нашей компании работает более 1,5 тыс. человек, специально выделенных на эту задачу – восстановление поврежденных объектов", – пояснил глава системного оператора.

Напоминаем:

"Укрэнерго" рассчитывает получить уже осенью новое финансирование от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Данная договоренность была достигнута в рамках прошедшей на прошлой неделе в Лондоне конференции по восстановлению Украины (URC2023).

Объем финансирования, необходимый компании для подготовки к осенне-зимнему сезону, составляет примерно 300 млн евро.