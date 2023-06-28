АРМА передали почти 2 миллиарда со счетов компании, связанной с 1хBет

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В управление АРМА передали 1,9 млрд грн со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe) - эта структура связана с российским бизнесом, против нее введены санкции СНБО Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Передача денег АРМА состоялась по результатам расследования ГБР фактов завладения средствами, выделенными иностранными банками одному из украинских коммерческих банковских учреждений на общую сумму более 30 млн евро.

В ходе досудебного следствия работники ГБР разоблачили, что организаторы сделки во время военных действий на Харьковщине попытались переоформить права собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 млн гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц", - говорится в сообщении.

"В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями СНБО. Сейчас недвижимость арестована и будет возвращена в управление Фонда. Перечисление украинскому банку 30 млн евро тоже было составляющей этой масштабной сделки.

Противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные средства в Европу", - добавили в ГБР.

По данным бюро, фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин РФ, связанный с российским букмекером 1XBET. Против него также введены санкции согласно решению СНБО и соответствующего указа президента.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.

Среди 287 юридических лиц, попавших под санкции СНБО, есть три букмекерские компании, зарегистрированные в Украине, в частности, "Твоя беттинговая компания" (1XBET).

Экономическая правда